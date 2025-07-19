Депутат Колесник: ВСУ боятся нашей армии, поэтому бьют по мирным людям

Украинские военные изменили свою тактику и начали бить по мирным людям, как это было в Алешках, Великих Копанях, а теперь и в Донецке, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что несколько мощных взрывов прогремели в Донецке в центральной части города. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Колесник объяснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по мирным районам, поскольку им тяжело сталкиваться с российскими военными. Таким образом, по мнению депутата, они отыгрываются на беззащитных людях за свои неудачи на фронте.

«Ударили по центру Донецка не по каким-то военным целям, а по людям, которые просто там живут. Тактика террористическая — нанесение удара по мирному населению с целью вызвать панику, хотя этого они уже никогда не достигнут. Это вызовет только гнев нашего народа и вооруженных сил, который будет реализован потом на украинских войсках», — сказал парламентарий.

Ранее, 4 июля, ВСУ нанесли удар по поселку Трудовское на западе Донецка. Вечером 30 июня украинские военные атаковали город при помощи ракет Storm Shadow и дронов-камикадзе. Взрывы произошли над Донецком, Макеевкой и Харцызском.