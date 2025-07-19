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00:12, 19 июля 2025Россия

В России решили ужесточить правила перевозки детей в автомобиле

Правительство запретило использование дешевых заменителей детских автокресел
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Правительство России приняло решение о более строгих правилах перевозки детей в автомобилях. В соответствии с новым постановлением, такие устройства, как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности, больше не считаются детскими удерживающими системами. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Постановление правительства России вносит изменения в Правила дорожного движения, определяя термин «детская удерживающая система».

«Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами (устройствами)», — говорится в документе.

Указывается, что требования к детским удерживающим системам определены в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

В мае Минтранс России подготовил поправки для правил дорожного движения (ПДД), уточняющие требования перевозки детей в автомобилях. В предлагаемых изменениях Минтранс разъяснил термин «детская удерживающая система». Согласно поправкам, это конструкция, которая предназначена для перевозки ребенка в транспорте и снижении рисков причинения вреда его здоровью.

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