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05:45, 19 июля 2025Мир

В Турции объяснили отказ Зеленского от переговоров

dikGAZETE: Зеленский отказывается от переговоров о мире ради удержания власти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский отвергает предложение о миротворческой миссии, предложенное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время он усиливает меры по борьбе с терроризмом на территории Украины, стремясь продолжать борьбу до победного конца в целях сохранения своей власти, пишет издание dikGAZETE.

Согласно информации издания, в Украине всё чаще звучат мнения о том, что дальнейшая война не имеет смысла, и необходимо найти компромиссное решение между конфликтующими сторонами.

«Люди хотят мира сейчас. Общество к этому готово. Вот почему мирное решение облегчит страдания измученного украинского народа», — заключил автор материала.

Ранее президент Украины потребовал от бывшего министра обороны и главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова активизации переговоров с Россией и поставок оружия от Запада. 18 июля Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Зеленского.

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