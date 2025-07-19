Восьмикратная чемпионка мира по борьбе умерла в 44 года

Олимпийская чемпионка 2012 года по борьбе Хитоми Обара умерла в 44 года

Олимпийская чемпионка 2012 года по борьбе японка Хитоми Обара умерла в 44 года. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

В UWW выразили соболезнования родственникам и близким чемпионки. Причина смерти спортсменки не раскрывается.

Обара победила на Олимпиаде в Лондоне в весовой категории до 48 килограммов. Также на ее счету восемь побед на чемпионатах мира в разных весовых категориях.

В сентябре 2022 года Обара была включена в Зал славы UWW. Она входила в тренерский штаб сборной Японки по подготовке к Олимпиаде-2028 в американском Лос-Анджелесе.