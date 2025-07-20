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11:17, 20 июля 2025Мир

Экс-премьер Чехии оценил реалистичность увеличения расходов на оборону

Экс-премьер Чехии Бабиш назвал нереалистичным увеличение расходов на оборону
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: David W Cerny / Reuters

Экс-премьер Чехии Бабиш назвал нереалистичным увеличение расходов на оборону до пяти процентов от ВВП. Соответствующее заявление он сделал в интервью Financial Times.

«Я политик, работающий для чешского народа, и мы не подчиненные, и, может, кто-то должен объяснить [президенту США Дональду] Трампу, что 5 процентов — это нереально», — отметил он.

Ранее США решили вынудить Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов от ВВП.

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