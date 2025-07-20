Глава Госдепа приказал лишить визы судью из-за экс-президента Бразилии

Рубио дал поручение аннулировать визу судьи из Бразилии за дело против Болсонару

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился аннулировать визу судьи Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса и его соратников. Об этом американский чиновник написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, такая мера была принята в связи с уголовным преследованием в отношении бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. В своем посте Рубио также обвинил члена судейского сообщества в том, что он развязал против политика травлю, из-за которой усилилась цензура и преследования. Все эти факты, как считает госсекретарь, нарушают не только основные права бразильцев, но и выходят за пределы страны, касаясь и американцев.

Было дано распоряжение об аннулировании американской визы Мораеса, его союзников, а также их ближайших родственников, заключил Рубио.

В марте этого года сообщалось, что экс-президент Бразилии Жаир Болсонару ответит в суде за попытку госпереворота. По версии следствия, лидер страны пытался удержать власть после того, как проиграл на выборах в 2022 году. Тогда судья Верховного суда Александр де Мораес, курирующий дело, объяснил преследование бывшего главы государства тем, что он «знал, разрабатывал и обсуждал» планы готовящегося мятежа.

Как оказалось, это далеко не все, что вменяют ему бразильские следователи — также Болсонару стал обвиняемым в присвоении государственного имущества, участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях.

