Москвичам предрекли грозу и сильный ветер

ЦОДД: В Москве прогнозируют ливень с грозой и сильный ветер

В Москве прогнозируют ливень с грозой и сильный ветер. О погоде рассказали в Центре организации дорожного движения в Telegram.

Как предрекли специалисты службы, скорость ветра составит до 17 метров в секунду.

«Рекомендуем водителям избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи шатких конструкций», — сообщили в ЦОДД.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в регионах на юге европейской части России сохранятся высокие температуры и могут прийти 40-градусная жара и ливни. По словам синоптика, даже для южных регионов страны такая погода будет очень жаркой.