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15:15, 20 июля 2025Экономика

Москвичам предрекли грозу и сильный ветер

ЦОДД: В Москве прогнозируют ливень с грозой и сильный ветер
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве прогнозируют ливень с грозой и сильный ветер. О погоде рассказали в Центре организации дорожного движения в Telegram.

Как предрекли специалисты службы, скорость ветра составит до 17 метров в секунду.

«Рекомендуем водителям избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не парковать авто и не стоять самим вблизи шатких конструкций», — сообщили в ЦОДД.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что в ближайшие дни в регионах на юге европейской части России сохранятся высокие температуры и могут прийти 40-градусная жара и ливни. По словам синоптика, даже для южных регионов страны такая погода будет очень жаркой.

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