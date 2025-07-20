На Украине предупредили о развитии угрожающей ситуации на фронте для ВСУ

Экс-замначальника ГШ Украины Романенко предрек осложнение ситуации для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) может ждать осложнение положения на фронте, и обстановка может стать угрожающей. Такое развитие ситуации для Украины предрек экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, его слова приводит «Политика страны» в Telegram.

По словам Романенко, ухудшение положения Киева может произойти из-за того, что Россия, предположительно, активно накапливает бронетехнику для концентрированного удара.

«Может начаться на конец июля и далее — в летне-осенний период ведения кампании 2025 года — новый этап, тяжелый, если это подтвердится по ресурсам [российских войск]», — предупредил он.

Генерал добавил, что Украину могут ждать «очень непростые времена».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали готовить к обороне шахту «Краснолиманская», которая является второй по величине на территории Донецкой народной республики.