Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 20 июля 2025Россия

Озвучены планы Путина на предстоящую неделю

Журналист Зарубин: Путин на предстоящей неделе проведет совещание с кабмином
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с кабмином. Эти планы главы государства озвучил в Telegram журналист Павел Зарубин.

По словам члена кремлевского пула, российский лидер также может провести встречу с главами верхней и нижней палат парламента — Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Также Зарубин сообщил, что Путин, возможно, примет участие в мероприятиях, посвященных развитию Военно-морского флота России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президентов России и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об открытии нового фронта в зоне СВО

    Украина захотела взыскать с России почти семь миллиардов долларов

    Озвучены планы Путина на предстоящую неделю

    Сын Цзю прокомментировал досрочное поражение от американца в чемпионском бою

    Россиянка попала в соседский капкан во время пробежки

    Шестое землетрясение произошло близ российского региона

    Стало известно о состоянии систем ПВО Ирана после атаки Израиля

    Российский подросток изнасиловал девушку и пытался сделать это с пенсионеркой

    В Кабардино-Балкарию направят миллионы рублей на строительство гостиниц

    В Германии признали вред от санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости