Озвучены планы Путина на предстоящую неделю

Журналист Зарубин: Путин на предстоящей неделе проведет совещание с кабмином

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с кабмином. Эти планы главы государства озвучил в Telegram журналист Павел Зарубин.

По словам члена кремлевского пула, российский лидер также может провести встречу с главами верхней и нижней палат парламента — Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Также Зарубин сообщил, что Путин, возможно, примет участие в мероприятиях, посвященных развитию Военно-морского флота России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил вероятность встречи президентов России и США.