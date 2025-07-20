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14:59, 20 июля 2025Экономика

Путин заявил об угрозе утраты Россией суверенитета в одном случае

Президент Путин: России грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил об угрозе утраты страной суверенитета в одном случае — при покупке всего за нефть и газ и отказе от собственного производства. Об этом российский лидер заявил журналисту Павлу Зарубину, кадры опубликованы в Telegram.

Журналист опубликовал кадры, записанные в январе 2025 года, на которых глава государства предрекает проблемы в экономике в случае существования страны на доходы с продажи сырья.

«Тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — заявил он.

Ранее Путин назвал ракетную систему «Орешник» одним из гарантов суверенитета и территориальной целостности России.

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