Путин заявил об угрозе утраты Россией суверенитета в одном случае

Президент Путин: России грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть

Президент России Владимир Путин заявил об угрозе утраты страной суверенитета в одном случае — при покупке всего за нефть и газ и отказе от собственного производства. Об этом российский лидер заявил журналисту Павлу Зарубину, кадры опубликованы в Telegram.

Журналист опубликовал кадры, записанные в январе 2025 года, на которых глава государства предрекает проблемы в экономике в случае существования страны на доходы с продажи сырья.

«Тогда Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — заявил он.

Ранее Путин назвал ракетную систему «Орешник» одним из гарантов суверенитета и территориальной целостности России.