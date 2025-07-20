Россиян захотели освобождать от НДФЛ при долгосрочном инвестировании в акции

Депутат Аксаков: Нужно ввести льготы для длительно инвестирующих в акции россиян

Для долгосрочно инвестирующих в акции россиян следует предусмотреть льготное налогообложение, в том числе с возможностью освобождения от подоходного налога. Такое мнение в разговоре с ТАСС озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Под долгосрочным инвестированием понимаются вложения в ценные бумаги на срок от трех и более лет, уточнил Аксаков. Люди должны понимать, что они получают, вкладываясь «вдолгую», объяснил он свою позицию.

Такой подход даст возможность привлечь средства граждан после снижения ставок по вкладам, добавил депутат. За таким снижением, как правило, следует отток средств со вкладов, в связи с чем важно предложить населению новые финансовые инструменты, считает он.

По словам Аксакова, сейчас в России ведется работа, направленная на повышение заинтересованности россиян во вложениях в цифровые финансовые активы (ЦФА).

Ранее стало известно, что только три процента россиян готовы вложиться в ценные бумаги. Намного более надежным способом сбережения средств и их защиты от девальвации они считают скупку наличной валюты и покупку недвижимости, следует из результатов опроса Bankiros.ru.

