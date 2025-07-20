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14:25, 20 июля 2025Бывший СССР

Российские войска подошли к одному из крупнейших угольных предприятий Украины

Кимаковский: ВС России подошли вплотную к шахте «Краснолиманская»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска подошли вплотную ко второму по размерам угольному предприятию Украины — шахте «Краснолиманская». Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Наши войска вплотную подошли к шахте "Краснолиманская". До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — сообщил чиновник.

Сама шахта находится недалеко от города Родинское Красноармейского угольного бассейна. Каждый год на предприятии добывают несколько миллионов тонн угля, которому затем находят применение в металлургии.

Ранее в Киеве решили бороться с успехами армии России с помощью фейков. Для этого украинское руководство активно распространяет в СМИ архивные и фальшивые сведения о боях в Курской области.

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