Кимаковский: ВС России подошли вплотную к шахте «Краснолиманская»

Российские войска подошли вплотную ко второму по размерам угольному предприятию Украины — шахте «Краснолиманская». Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Наши войска вплотную подошли к шахте "Краснолиманская". До главного административно-производственного комплекса предприятия менее километра», — сообщил чиновник.

Сама шахта находится недалеко от города Родинское Красноармейского угольного бассейна. Каждый год на предприятии добывают несколько миллионов тонн угля, которому затем находят применение в металлургии.

Ранее в Киеве решили бороться с успехами армии России с помощью фейков. Для этого украинское руководство активно распространяет в СМИ архивные и фальшивые сведения о боях в Курской области.