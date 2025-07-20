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18:33, 20 июля 2025Из жизни

Снимавший репортаж о пропавшей девочке журналист случайно нашел ее останки

В Бразилии репортер, снимавший сюжет о пропавшей девочке, нашел ее труп в реке
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press / @eitabacabal

В Бразилии, журналист, который снимал репортаж о пропавшей девочке в штате Мараньян, случайно нашел ее останки. Об этом пишет Need To Know (NTK).

13-летняя Раисса из муниципалитета Бакабал пропала во время отдыха с друзьями на реке Меарин в конце июня. По основной версии, школьница захлебнулась, однако найти ее не удалось. Репортер Ленилдо Фразао приехал снимать сюжет на то место, где девочка купалась с друзьями.

Чтобы показать глубину реки, мужчина вошел в воду примерно по грудь, продолжая вести репортаж. Через несколько мгновений он наступил на что-то под водой. «Кажется на дне что-то есть. Нет, дальше я не пойду, мне страшно. Похоже на руку, может, это она? Но это может быть и рыба», — говорил Фразао, выбираясь из реки.

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Журналист рассказал о происшествии властям. Вскоре водолазы проверили место, где Фразао снимал репортаж, и обнаружили останки Раиссы. Они были именно там, где указал мужчина. Фразао заявил, что течение в том месте очень сильное, а на дне много ям.

Ранее в Японии двое мужчин бросились в реку спасать юношу с ограниченными возможностями и захлебнулись. При этом молодой человек выжил.

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