Снимавший репортаж о пропавшей девочке журналист случайно нашел ее останки

В Бразилии репортер, снимавший сюжет о пропавшей девочке, нашел ее труп в реке

В Бразилии, журналист, который снимал репортаж о пропавшей девочке в штате Мараньян, случайно нашел ее останки. Об этом пишет Need To Know (NTK).

13-летняя Раисса из муниципалитета Бакабал пропала во время отдыха с друзьями на реке Меарин в конце июня. По основной версии, школьница захлебнулась, однако найти ее не удалось. Репортер Ленилдо Фразао приехал снимать сюжет на то место, где девочка купалась с друзьями.

Чтобы показать глубину реки, мужчина вошел в воду примерно по грудь, продолжая вести репортаж. Через несколько мгновений он наступил на что-то под водой. «Кажется на дне что-то есть. Нет, дальше я не пойду, мне страшно. Похоже на руку, может, это она? Но это может быть и рыба», — говорил Фразао, выбираясь из реки.

Журналист рассказал о происшествии властям. Вскоре водолазы проверили место, где Фразао снимал репортаж, и обнаружили останки Раиссы. Они были именно там, где указал мужчина. Фразао заявил, что течение в том месте очень сильное, а на дне много ям.

