Средства ПВО сбили еще девять БПЛА в российских регионах

Минобороны: Средства ПВО сбили еще 9 украинских БПЛА в ряде российских регионов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 20 июля в период с 17:40 до 20:00 по мск сбили еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ряде российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что в указанный период четыре дрона были сбиты в Брянской области, а еще два — в Калужской области. Кроме того, по одному дрону уничтожили в Московском регионе, а также Смоленской и Белгородской областях.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.