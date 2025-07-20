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23:47, 20 июля 2025Россия

Средства ПВО сбили еще девять БПЛА в российских регионах

Минобороны: Средства ПВО сбили еще 9 украинских БПЛА в ряде российских регионов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 20 июля в период с 17:40 до 20:00 по мск сбили еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ряде российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что в указанный период четыре дрона были сбиты в Брянской области, а еще два — в Калужской области. Кроме того, по одному дрону уничтожили в Московском регионе, а также Смоленской и Белгородской областях.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

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