Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
1:1
Завершен
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Локомотив М
3:1
Завершен
Сочи
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Спартак М
1:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
07:51, 20 июля 2025Спорт

Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке спортсменка позирует в черном откровенном бикини на отдыхе. «Самое сладкое лето», — подписала пост она. Публикация собрала более 50 тысяч лайков.

Ранее Соболенко проиграла американке Аманде Анисимовой в полуфинале Уимблдона и вылетела с турнира. Анисимова одержала победу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4. Матч продлился 2 часа 38 минут.

Соболенко — трехкратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open 2023, 2024, US Open 2024). На ее счету более 20 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский предложил возобновить переговоры. Этому предшествовала «адская ночь» на Украине

    Солдат ВСУ убедил пятерых сослуживцев сдаться в российский плен

    В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

    Борис Джонсон упрекнул британцев в безразличии к конфликту на Украине

    Врач рассказала о первых признаках солнечного удара

    Киев решил бороться с успехами Российской армии с помощью фейков

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Правнучка летчика Чкалова стала близка к еще одному уголовному делу

    Украину уличили в сговоре с США против России

    ВСУ ночью ударили по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости