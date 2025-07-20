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22:10, 20 июля 2025Мир

В Белом доме обеспокоились «деструктивными» действиями Нетаньяху

Axios: В администрации Трампа обеспокоены действиями Нетаньяху
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Удары Израиля по Сирии на этой неделе вызвали беспокойство у сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский интернет-портал Axios.

По данным издания, в Белом доме сочли деструктивными действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Один из источников заявил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении премьера еврейского государства. «Нетаньяху иногда как ребенок, который просто не хочет хорошо себя вести», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оказывает сильное давление на Биньямина Нетаньяху, требуя прекратить войну в Газе.

Премьер Израиля посетил Вашингтон в начале июля. За время своего визита в столицу США Нетаньяху два раза встретился с Трампом.

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