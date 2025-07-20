В Белом доме обеспокоились «деструктивными» действиями Нетаньяху

Axios: В администрации Трампа обеспокоены действиями Нетаньяху

Удары Израиля по Сирии на этой неделе вызвали беспокойство у сотрудников администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский интернет-портал Axios.

По данным издания, в Белом доме сочли деструктивными действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Один из источников заявил, что в администрации Трампа растет скептицизм в отношении премьера еврейского государства. «Нетаньяху иногда как ребенок, который просто не хочет хорошо себя вести», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оказывает сильное давление на Биньямина Нетаньяху, требуя прекратить войну в Газе.

Премьер Израиля посетил Вашингтон в начале июля. За время своего визита в столицу США Нетаньяху два раза встретился с Трампом.