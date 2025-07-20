В Госдуме ответили призвавшему к ударам по России немецкому генералу

Депутат ГД Колесник: В случае удара по России Германия станет целью ВС РФ

Удары Германии по России сделают ФРГ законной целью Российской армии. Об этом заявил в интервью NEWS.ru Андрей Колесник.

Перед этим генерал-майор Вооруженных сил (ВС) Германии Кристиан Фройдинг призвал наносить удары по российским аэродромам.

В случае подобной агрессии логистические пункты «от Германии до самой Украины» окажутся под ударом, заявил Колесник. Он напомнил, что ответом на удар по российским аэродромам стали массированные атаки по Украине.

«То, что немецкий генерал заявил — он в полной уверенности, что они, сами немцы, не получат обратно вот такую же пилюлю. Но что-то они опьянели желанием закидать Россию ракетами. Но похмелье будет тяжелое», — добавил Колесник.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал передать Киеву дальнобойное оружие. Он заявил, что это произойдет в ближайшее время.