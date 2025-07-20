В Госдуме рассказали об индексации пенсий одной категории россиян

Депутат ГД Говырин: Военным пенсионерам проиндексируют пенсию

В России военным пенсионерам проиндексируют пенсию. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.

По его словам, пенсии, выплачиваемые указанной категории граждан, вырастут с 1 октября. Размер индексации составит 7,6 процента. Также увеличатся пенсии силовикам — сотрудникам Росгвардии, ВДМ, ФСИН и других структур.

Изначально пенсии собирались повысить лишь на 4,5 процента, отметил Говырин. Эта цифра была пересмотрена, исходя из макроэкономических показателей, указал он.

Ранее россиянам напомнили об уменьшении пенсии при одном условии. Речь идет о переезде в другой регион – от этого меняется размер региональной надбавки, выплачиваемой пенсионерам.