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13:55, 20 июля 2025Мир

В Кремле назвали прагматичным разговор Путина и Трампа

Песков: Последний разговор Путина и Трампа был прагматичным и деловым
Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Последний разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа был деловым и прагматичным. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, сообщает ТАСС.

Российский и американский лидеры жестко стоят на своих позициях, рассказал Песков, отвечая на вопрос о тональности и характере их последнего разговора. При этом каждый из них готов слушать вторую сторону, добавил он.

Также в воскресенье, 20 июля, представитель Кремля оценил возможность встречи Путина и Трампа. По его словам, со временем она «обязательно случится». Но перед этим нужно достичь каких-то договоренностей, которые главы двух государств в дальнейшем закрепят в ходе встречи, считает Песков.

Ранее Песков в разговоре с Зарубиным высказался по теме урегулирования конфликта на Украине. Этот вопрос, по его словам, является непростым, и это понимают даже в Соединенных Штатах. Российская сторона готова и дальше двигаться к целям по быстрому завершению конфликта на Украине, подчеркнул пресс-секретарь. Однако оперативность этого процесса зависит не только от Москвы, резюмировал он.

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