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00:22, 20 июля 2025Мир

В США рассказали о скатившемся до политики Байдена Трампе

Джатрас: В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп потерпел ряд поражений во внешней политике, в особенности — на Ближнем Востоке и в попытках добиться мира на Украине. Об этом РИА Новости рассказали американские эксперты.

Экс-дипломат Джеймс Джатрас заявил, что, хотя американский президент и попытался внедрить новые подходы для окончания конфликта на Украине, теперь в своей политике он все больше напоминает своего предшественника Джо Байдена. «В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения», — выразил мнение эксперт.

Бывший исполнительный директор вашингтонского «Евразия-Центра» и подполковник в отставке Эрл Расмуссен, в свою очередь, убежден, что стремление американского лидера продолжать военную помощь Украине не будет способствовать остановке конфликта. «Продолжение поддержки конфликта на Украине не является хорошим шагом», — пояснил он.

Ранее обозреватель Юджель Оздемир заявил, что Трамп пытается повлиять на Россию и Украину угрозами и внезапными разворотами во внешней политике. По его мнению, для американского президента стало обычным делом пытаться достичь желаемого результата в обход дипломатических правил.

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