В США сообщили о намерении администрации Трампа сохранить контракты SpaceX

WSJ: Администрация США сохранит большинство контрактов со SpaceX

В администрации президента США Дональда Трампа задумались о расторжении некоторых контрактов с компанией американского миллиардера Илона Маска SpaceX с федеральным правительством. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что SpaceX получила более 20 миллиардов долларов по федеральным контрактам. В ходе соответствующей проверки помощники Трампа пытались выявить неэффективное расходование средств. Вместо этого было принято решение сохранить большинство контрактов. Как пояснили источники WSJ, большинство контрактов имеют критическое значение для Пентагона и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

Ранее американские СМИ предупредили, что если Дональд Трамп разорвет контракты с компанией SpaceX, это может обернуться для США зависимостью от России в космосе.