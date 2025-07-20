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12:33, 20 июля 2025Экономика

Власти российского региона опубликовали данные о цунами после землетрясения магнитудой 7,6

Глава Камчатского края Солодов: Время подхода первой волны цунами прошло
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке прошло время подхода первой волны цунами после землетрясения магнитудой 7,6. Эти данные опубликовал глава края Владимир Солодов в Telegram.

По словам представителя власти, в итоге после землетрясения ни в одном из населенных пунктов региона цунами не фиксировалось.

«Обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено», — подытожил губернатор Камчатского края.

Ранее была названа высота волны цунами, которое могло последовать за землетрясением.

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