Власти российского региона опубликовали данные о цунами после землетрясения магнитудой 7,6

Глава Камчатского края Солодов: Время подхода первой волны цунами прошло

На Камчатке прошло время подхода первой волны цунами после землетрясения магнитудой 7,6. Эти данные опубликовал глава края Владимир Солодов в Telegram.

По словам представителя власти, в итоге после землетрясения ни в одном из населенных пунктов региона цунами не фиксировалось.

«Обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено», — подытожил губернатор Камчатского края.

Ранее была названа высота волны цунами, которое могло последовать за землетрясением.