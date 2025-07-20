Власти российского региона опубликовали данные о цунами после землетрясения магнитудой 7,6

На Камчатке прошло время подхода первой волны цунами после землетрясения магнитудой 7,6. Эти данные опубликовал глава края Владимир Солодов в Telegram.
По словам представителя власти, в итоге после землетрясения ни в одном из населенных пунктов региона цунами не фиксировалось.
«Обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено», — подытожил губернатор Камчатского края.
Ранее была названа высота волны цунами, которое могло последовать за землетрясением.