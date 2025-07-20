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08:35, 20 июля 2025Россия

ВСУ атаковали Орловскую область

Клычков: В ночь на 20 июля над Орловской областью уничтожили 5 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Минувшей ночью Орловская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава российского региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Над областью уничтожили пять дронов. По словам губернатора, повреждений и пострадавших нет. На места происшествий прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В ночь на воскресенье, 20 июля, под ударом также оказалась Тульская область — над ее территорией сбили восемь украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал.

Кроме того, по данным Минобороны, еще 38 дронов сбили над Брянской областью, 19 — над Московским регионом, 11 — над Калужской областью и по 5 — над Орловской и Нижегородской.

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