За растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестовали новых фигурантов

За растрату при строительстве фортификаций под Белгородом арестовали трех людей

Следователи предъявили обвинение в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в Белгородской области новым фигурантам. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что они этапированы в столицу и арестованы.

Уточняется, что речь идет об экс-главе управления капитального строительства (УКС) региона Алексее Сошникове и его бывших подчиненных: руководителе управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларисе Стрелецкой и заместителе начальника по производству Андрее Решетько.

Также отмечается, что в Москву прежде был этапирован арестованный по делу бизнесмен Сергей Петряков.

Ранее стало известно, что в уголовном деле о растрате средств, выделенных на строительство фортификаций в Курской области, ожидается появление новых фигурантов.