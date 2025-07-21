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00:30, 21 июля 2025Из жизни

65-летняя женщина рассказала об африканском любовнике младше нее на 21 год

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @discoveryplusuk / TikTok

Пожилая британка Зена завела отношения с африканцем младше нее на 21 год и стала сомневаться в его искренности. Об этом пишет The Sun.

65-летняя Зена рассказала, что познакомилась с Эбримой в африканской стране Гамбия два года назад. Он работал официантом в ее отеле и начал ухаживать за ней. Позднее у них начались дистанционные отношения. «Мужчины в возрасте 60 лет меня не привлекают. Они все лысые и пузатые, похожи на выброшенный капустный салат. Молодые тоже не нравятся. Предпочитаю что-то среднее», — объяснила свой выбор Зема.

По словам женщины, любовник жаловался на низкую зарплату, поэтому она решила ему финансово помогать. Зена купила ему iPhone, отправила три тысячи фунтов стерлингов (314 тысяч рублей) на открытие бизнеса и подарила еще тысячу фунтов стерлингов (105 тысяч рублей) на различные праздники.

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Женщина заявила, что встречается с Эмбримой не только ради секса, как многие думают. По ее словам, она могла легко найти партнера и в Англии. Она искренне верила в любовь мужчины, пока ее семья не начала замечать странности в его поведении. 95-летняя мать Зены не одобрила их отношения, а ее внучка Тилли нашла мужчину в социальных сетях. Ранее он утверждал, что у него нет никаких аккаунтов.

Тилл обратила внимание, что в профиле Эмбрима указал, что одинок. В друзьях у него значатся полуобнаженные женщины. Приехав в Гамбию, женщина спросила у любовника об этом, однако он назвал все шуткой. «Я не думаю, что это смешно», — отметила Зена. Пока она все еще находится в отношениях с мужчиной, но признается, что все сильнее разочаровывается в нем.

Ранее сообщалось, что британка Шерил Томасгуд, бросившая семью ради воина из племени масаи, раскрыла жуткую правду об их браке. «Я сомневалась, любит ли он меня, и чувствовала, что он просто использовал меня как талон на еду, чтобы сбежать от своей жизни в Кении», — призналась она.

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