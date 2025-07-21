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07:48, 21 июля 2025Экономика

Антироссийские санкции ЕС против китайского бизнеса связали со сфабрикованными обвинениями

Минкоммерции: ЕС ввел санкции против бизнеса КНР по сфабрикованным обвинениям
Дмитрий Воронин

Фото: Florence Lo / Reuters

Включение китайских компаний и финансовых учреждений в очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза произошло на основании сфабрикованных обвинений. Соответствующее заявление Минкоммерции КНР приводит РИА Новости.

В ведомстве отметили, что Брюссель предпринял указанные шаги несмотря на неоднократные представления и возражения Китая, в связи с чем Пекин «выражает резкое недовольство и решительно выступает против», а также призывает немедленно прекратить такую ошибочную практику.

Совет Евросоюза на прошлой неделе одобрил 18-й пакет санкций против РФ, затрагивающий 14 физических лиц и 41 юридическое лицо, 18 из которых зарегистрированы в ряде третьих стран, включая КНР. По данным South China Morning Post, только глава внешнеполитического ведомства государства Ван И три или четыре раза предостерегал главу европейской дипломатии Каю Каллас от санкций против китайского бизнеса, и Пекину, по всей видимости, удалось смягчить условия рестрикций.

Ранее в МИД КНР также указали на то, что страна всегда выступала против односторонних санкций, не имеющих основания в международном праве и одобрения со стороны Совбеза ООН.

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