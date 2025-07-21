Беременная Ида Галич снялась топлес для журнала

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич опубликовала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя инфлюэнсерша приняла участие в съемке для журнала «Новый очаг». Так, на одном размещенном кадре знаменитость позировала в облегающей юбке и соломенной шляпе с широкими полями, прикрывая руками обнаженную грудь.

В то же время Галич снялась в бежевых брюках с широкими штанинами и прозрачном топе, который был оформлен телесным бандо и бисером. Также звезда примерила облегающее черное платье и серый комплект, состоявший из свитера и вязаных микрошорт.

Ранее Ида Галич поделилась черно-белыми кадрами, на которых позировала полностью обнаженной. При этом ее тело обвивала змея.