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13:21, 21 июля 2025Культура

«Бурановские бабушки» отреагировали на внесение в базу «Миротворца»

«Бурановские бабушки» заявили, что гордятся внесением в базу сайта «Миротворец»
Ольга Коровина

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Продюсер группы «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова сообщила, что участницы коллектива гордятся внесением в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Ее комментарий приводит «Абзац».

«Передайте, пожалуйста, всему миру, что мы очень гордимся таким почетным званием "Миротворец"», — отметила Рубцова. По ее словам, внимание со стороны Украины говорит о том, что артистки все делают правильно.

Ранее стало известно, что российская группа «Бурановские бабушки» попала в базу «Миротворца». Действующих солисток коллектива обвинили в сознательном нарушении границ Украины, а также неоднократных выступлениях в Крыму и Донбассе. Сообщается, что исполнительницы были внесены в список еще в 2020 году.

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