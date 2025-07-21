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03:26, 21 июля 2025Россия

Cамый длинный угольный конвейер России загорелся

Mash: На Сахалине загорелся самый длинный угольный конвейер России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Cамый длинный угольный конвейер России, протяженностью в 23 километра, загорелся на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожар произошел в Углегорском районе Сахалина. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины возгорания и масштаб ущерба уточняются.

Ранее в реабилитационном центре Анапе произошел пожар. Площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. До этого в дереве Красная Пахра в Новой Москве загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Площадь пожара составляла 400 квадратных метров.

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