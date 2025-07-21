Четырехлетний мальчик на Volkswagen сбил двухлетнюю девочку в российском регионе

В Чувашии четырехлетний мальчик за рулем машины сбил двухлетнюю сестру

В Чувашии в деревне Старые Мураты четырехлетний мальчик на Volkswagen сбил двухлетнюю сестру. Об этом сообщила прокуратура республики в Telegram.

По информации ведомства, дошкольник завел иномарку отца при помощи ключа, после чего автомобиль тронулся с места и совершил наезд на девочку, а затем врезался в столб.

Как рассказали в прокуратуре РИА Новости, в момент происшествия сестра мальчика потеряла сознание, однако после медпомощи пришла в себя. Переломов у пострадавшей не обнаружили, но для исключения рисков здоровью ее отправили в Чебоксары на дополнительное обследование.

Ранее заммэра Семилук Воронежской области Геннадий Чуркин сбил перебегавшего дорогу ребенка. ДТП сняла камера наблюдения. На записи видно, как черный автомобиль Kia Cerato, за рулем которого находился чиновник, врезается в мальчика, после чего резко останавливается.