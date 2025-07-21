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11:33, 21 июля 2025Забота о себе

Девушка захотела похудеть перед свадьбой и стала бесплодной

People: Из-за жесткой предсвадебной диеты 29-летняя невеста стала бесплодной
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom  

29-летняя диетолог Синтия Донован захотела выглядеть стройной в день свадьбы и в результате стала бесплодной. Ее историю опубликовало издание People.

Девушка рассказала, что у нее никогда не было лишнего веса, она регулярно посещала спортзал и уделяла много внимания правильному питанию. Однако после помолвки она решила, что ей надо немного похудеть, чтобы выглядеть в день свадьбы безупречно.

Донован стала больше заниматься спортом и сильно урезала размер порций. В конце концов она добилась желаемого, но из-за столь жестких ограничений у нее прекратились менструации. Сначала девушка не придавала значения этому факту, списав все на отказ от многолетнего приема противозачаточных таблеток. Однако когда спустя несколько месяцев цикл так и не восстановился, она решила выяснить причину проблемы.

Врач выявил у нее функциональную гипоталамическую аменорею, спровоцированную резким похудением и чрезмерными физическими нагрузками, и порекомендовал больше есть и при этом сократить число походов в фитнес-клуб. Донован призналась, что не сразу смогла смириться с диагнозом, но в итоге начала следовать рекомендациям специалиста. Спустя шесть лет она смогла вылечить бесплодие и родила здорового сына.

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