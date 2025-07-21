Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:58, 21 июля 2025Силовые структуры

Экс-глава ведущего российского производителя лекарства от рака пойдет под суд

Экс-главе «Наукопрофи» Копачевской грозит 10 лет за растрату 130 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина / YouTube

Светлана Копачевская, бывшая глава филиала Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина «Наукопрофи» — ведущего российского производителя лекарства от рака, пойдет под суд за растрату почти 130 миллионов рублей. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

Копачевская обвиняется по статье о превышении полномочий. Свою вину она не признает.

По данным канала, уголовное дело в ее отношении возбудили летом 2023 года. Расследование было инициировано по факту растраты денег, но позже правоохранители переквалифицировали статью на превышение должностных полномочий. По ней Копачевской грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В 2011 году она возглавила научно-производственный филиал государственного центра онкологии имения Блохина, который в 2015 году стал фармацевтической компанией «Наукопрофи», входившей в структуру центра. По версии следствия, с 2017 года Копачевская незаконно издала несколько приказов об учреждении в компании неких собственных положений об оплате труда ее сотрудников.

Ранее сообщалось, что Приморский краевой суд приговорил к восьми годам колонии травматолога-ортопеда, обманывавшего пациентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Его пытались сорвать украинская и грузинская диаспоры

    Германия ответила на обвинения в вывозе мигрантов в Польшу

    Украина попыталась атаковать пять российских регионов и Москву

    США и Китай проведут двусторонние переговоры

    НАТО призвали договориться с Россией «уже сегодня»

    Украинская модель Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае

    На Украине завели уголовные дела против Чемезова и Гинера

    Россиянин надругался над школьником на концерте «КняZz»

    Стало известно будущее похитителя кенгурят из российских зоопарков

    На Западе рассказали о проблемах стран НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости