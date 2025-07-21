Экс-глава ведущего российского производителя лекарства от рака пойдет под суд

Экс-главе «Наукопрофи» Копачевской грозит 10 лет за растрату 130 млн рублей

Светлана Копачевская, бывшая глава филиала Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина «Наукопрофи» — ведущего российского производителя лекарства от рака, пойдет под суд за растрату почти 130 миллионов рублей. Об этом сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

Копачевская обвиняется по статье о превышении полномочий. Свою вину она не признает.

По данным канала, уголовное дело в ее отношении возбудили летом 2023 года. Расследование было инициировано по факту растраты денег, но позже правоохранители переквалифицировали статью на превышение должностных полномочий. По ней Копачевской грозит срок до 10 лет лишения свободы.

В 2011 году она возглавила научно-производственный филиал государственного центра онкологии имения Блохина, который в 2015 году стал фармацевтической компанией «Наукопрофи», входившей в структуру центра. По версии следствия, с 2017 года Копачевская незаконно издала несколько приказов об учреждении в компании неких собственных положений об оплате труда ее сотрудников.

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