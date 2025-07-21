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08:58, 21 июля 2025Бывший СССР

Эрдоган поблагодарил Алиева за один поступок

Эрдоган выразил благодарность президенту Азербайджана Алиеву за поддержку ТРСК
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом пишет агентство Report в своем Telegram-канале.

Эрдоган поблагодарил Алиева за публичное выставление флага частично признанной республики на саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

«Во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди величественный флаг ТРСК развевался рядом с флагами других стран. Я хотел бы еще раз поблагодарить президента Азербайджана господина Ильхама Алиева и народ Азербайджана за поддержку нашей борьбы за Кипр», — заявил президент Турции.

Официально Азербайджан не признает независимость ТРСК. Из всех стран-членов ООН это сделала только Турция.

В апреле Ильхам Алиев заверил, что Азербайджан сделает все для признания ТРСК независимым государством. Сейчас почти все страны мира считают ее территорию частью Республики Кипр, которая является членом Евросоюза.

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