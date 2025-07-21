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16:55, 21 июля 2025Мир

ЕС захотел провести переговоры с Китаем по Украине

Европейский союз обсудит с Китаем двусторонние отношения и конфликт на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) намерено обсудить с Китаем двусторонние отношения и конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте Европейского совета.

«Основной темой саммита станет состояние двусторонних отношений и глобальные геополитические вызовы, в том числе российская агрессия против Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе предстоящего саммита ЕС — КНР, который пройдет 24 июля, председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проведут встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Ранее Министерство коммерции КНР сообщило, что китайские власти ответят на 18-й пакет санкций ЕС против России решительными мерами с целью защиты прав национальных компаний. В заявлении подчеркивается, что ограничительные меры «противоречат духу взаимопонимания», который был достигнут на высшем уровне.

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