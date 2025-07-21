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15:01, 21 июля 2025Мир

Глава Пентагона отказался от онлайн-встречи «Рамштайна»

Глава Пентагона Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече «Рамштайна»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет отказался от участия в онлайн-встрече западных союзников в формате «Рамштайн». Об этом в Telegram сообщает издание «Политика страны».

«В Британии сообщали, что глава Пентагона Хегсет также должен принять участие. Но сегодня США представляет посол при НАТО Мэтью Уитакер, координирующий в Альянсе украинскую помощь», — говорится в материале.

Ранее американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский договорились об инвестициях в производство дронов на Украине и их закупке Соединенными Штатами.

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