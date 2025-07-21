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00:47, 22 июля 2025Экономика

Известная писательница назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Писательница Богданова: Москвичи делают все быстрее, чем жители других городов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Global Look Press

Известная российская писательница Вера Богданова заявила, что москвичи делают все быстрее, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

По мнению Богдановой, у жителей столицы характерная походка, которая выделяет их среди жителей других городов. «Москвича можно узнать просто по походке, как целеустремленно он куда-то идет, огибая препятствия, а он всегда идет куда-то, потому что времени нет, совсем как у Кролика в «Приключениях Алисы». И мне этот ритм нравится. Другие города для меня слишком медленные. Из мест, в которых я была и жила, с Москвой в этом плане, наверное, может сравниться только Нью-Йорк», — считает писательница.

Среди изменений, которые произошли со столицей за последние 10 лет, она выделила улучшение доступности медицинских сервисов, а также развитие круглосуточной доставки. Кроме того, добавила Богданова, за это время город стал более безопасным и комфортным.

Ранее певица Лика Стар назвала Москву самым прекрасным городом Земли. Она отметила чистоту и благоустроенность российской столицы, которая отличает ее от многих зарубежных городов.

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