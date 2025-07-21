Известная писательница назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Известная российская писательница Вера Богданова заявила, что москвичи делают все быстрее, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».
По мнению Богдановой, у жителей столицы характерная походка, которая выделяет их среди жителей других городов. «Москвича можно узнать просто по походке, как целеустремленно он куда-то идет, огибая препятствия, а он всегда идет куда-то, потому что времени нет, совсем как у Кролика в «Приключениях Алисы». И мне этот ритм нравится. Другие города для меня слишком медленные. Из мест, в которых я была и жила, с Москвой в этом плане, наверное, может сравниться только Нью-Йорк», — считает писательница.
Среди изменений, которые произошли со столицей за последние 10 лет, она выделила улучшение доступности медицинских сервисов, а также развитие круглосуточной доставки. Кроме того, добавила Богданова, за это время город стал более безопасным и комфортным.
Ранее певица Лика Стар назвала Москву самым прекрасным городом Земли. Она отметила чистоту и благоустроенность российской столицы, которая отличает ее от многих зарубежных городов.