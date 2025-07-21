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07:08, 21 июля 2025Бывший СССР

Марочко назвал потери ВСУ за неделю в боях у ЛНР

Марочко: Украина за неделю в боях у ЛНР потеряли 3,7 тыс. военных и наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Луганской народной республики (ЛНР) за неделю потеряли 3,7 тысячи военных и наемников. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск «Запад», которая действует на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР.

Ранее стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на севере от Купянска со стороны Двуречной. Наступление с юга ведется в направлении населенного пункта Глушковка.

В конце июня Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали небольшими группами заходить на позиции ВСУ в Купянске.

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