Марочко назвал потери ВСУ за неделю в боях у ЛНР

Марочко: Украина за неделю в боях у ЛНР потеряли 3,7 тыс. военных и наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях у Луганской народной республики (ЛНР) за неделю потеряли 3,7 тысячи военных и наемников. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

По его словам, наибольший ущерб противнику нанесли военные группировки войск «Запад», которая действует на купянском направлении и сватовско-кременском участке в ЛНР.

Ранее стало известно о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на севере от Купянска со стороны Двуречной. Наступление с юга ведется в направлении населенного пункта Глушковка.

В конце июня Андрей Марочко рассказал, что российские военные начали небольшими группами заходить на позиции ВСУ в Купянске.