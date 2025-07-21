Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Московской областью попал на видео

Опубликованы кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Солнечногорском

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотного летательного аппарата над Солнечногорском в Московской области. Их публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ролике видна яркая вспышка и искры, которые появляются после уничтожения беспилотника. Момент сопровождается звуком взрыва.

Над Московским регионом, как сообщали в Минобороны, сбили 23 летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). 15 из них направлялись в сторону Москвы. Попытки атак были предприняты в период с 23:20 по московскому времени 20 июля до 7:00 21 июля.

Всего в ночь на 21 июля силы ПВО сбили 74 беспилотника над семью регионами России. Помимо Московского региона, под удар попали Курская, Ростовская, Брянская, Калужская, Тульская и Липецкая области. О пострадавших власти регионов не сообщали. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отчитывался, что в поселке Каменоломни из-за упавших обломков загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала.