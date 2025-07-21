Водителей предупредили об опасностях выезда на затопленные дождем улицы

Автоэксперт Ракитин предупредил об опасности затопленных дорог для автомобиля

Лучше не выезжать на затопленные дождем улицы, если ваш автомобиль имеет неисправности и неприспособлен для преодоления высокой воды. Об этом «Ленте.ру» рассказал автомобильный эксперт Максим Ракитин. Он также посоветовал дополнительно изолировать электронные элементы двигателя, если они могут быть затоплены.

«Самая главная опасность — это повреждение электроники, электрики и гидроудар. (…) Гидроудар — это когда вода через технологические отверстия попадает в двигатель, соответственно, это почти всегда приговор мотору. Здесь нету универсального способа спасения, но самый универсальный способ спасения от гидроудара — оценивать клиренс автомобиля», — сказал Ракитин, подчеркнув, что глубокие лужи лучше не форсировать, если ваш автомобиль к этому специально не готов.

Он посоветовал не выезжать на затопленные улицы, если автомобиль не является внедорожником и находится не в полностью рабочем состоянии. Ракитин также посоветовал проклеивать и изолировать проблемные участки.

На самом деле очень много способов. Вопрос в том, для чего это используется. Есть люди, которые дополнительные уплотнители устанавливают на двери. Есть люди, которые дополнительно изолируют часть электросистемы, которая может попасть под воду, начиная от термоусадки, заканчивая эпоксидкой Максим Ракитин автоэксперт

Он уточнил, что, как правило, изоляция дверей проводится внизу, так как вода попадает именно со стороны днища автомобиля. Особенно стоит обратить внимание на блок управления двигателем, пояснил Ракитин. Если он может попасть под воду, то лучше его изолировать, добавил он.

В понедельник, 21 июля, на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Дождь затопил дороги, подземные переходы, усложнил работу транспорта и затопил машины, а некоторые люди были вынуждены пересесть на плавучие средства.