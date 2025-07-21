Россиянин надругался над школьником на концерте «КняZz»

В Петербурге задержан мужчина, надругавшегося над подростком на концерте «КняZz»

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который надругался над 13-летним школьником на концерте рок-группы «КняZz». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, злоумышленника поймал отец мальчика. Он же вызвал полицейских. Фигурантом оказался 40-летний местный житель. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии. Кроме того, ранее за ним не было замечено никаких административных нарушений или преступлений.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что осужденный на 13 лет за наркотики бывший музыкальный продюсер известных российских рок-групп «Тараканы!», «Слот» и Louna 53-летний гражданин США Трэвис Лик отбывает наказание во владимирской исправительной колонии №6 (ИК-6).