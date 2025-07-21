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18:35, 21 июля 2025Забота о себе

Мужчинам назвали два правила при мочеиспускании

Уролог Постиус призвал мужчин мыть руки перед мочеиспусканием
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RUBEN BONILLA GONZALO / Getty Images

Уролог Хорди Постиус заявил, что мужчинам при мочеиспускании необходимо соблюдать два правила гигиены. Их он назвал в разговоре с изданием 20minutos.

«Обязательно мойте руки перед мочеиспусканием», — порекомендовал Постиус. Кроме того, он посоветовал не вытирать кончик полового органа туалетной бумагой после завершения процесса.

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Как пояснил специалист, оба правила призваны снизить риск заражения инфекциями. Так, на туалетной бумаге живут различные бактерии, заявил уролог. А при прикосновении к половому органу немытыми руками, в которых мужчина, к примеру, до этого держал деньги, также может перенести на него различные патогены.

В заключение медик добавил, что эти правила особенно актуальны при посещении общественных туалетов.

Ранее уролог Ильнур Аглиуллин рассказал, почему некоторые люди часто ходят в туалет по ночам. По его словам, у мужчин это может быть связано с проблемами с простатой.

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