На Украине засомневались в эффективности американских Patriot

MWM: В Киеве предупредили, что Patriot не справляются с перехватом ракет ВС РФ

Украинские и западные источники предупредили, что американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot все чаще не справляются с перехватом российских ракет. О сомнениях Украины в эффективности ЗРК сообщает Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на The Wall Street Journal.

«MIM-104 Patriot все чаще не справляются с перехватом российских баллистических ракет, что ставит под сомнение целесообразность передачи этих систем в качестве помощи в будущем», — сказано в материале MWM.

Анонимный украинский источник отметил, что российские ракеты обладают большей маневренностью, чем ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, этот факт позволяет им уклоняться не только от перехвата, но и от обнаружения.