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15:13, 21 июля 2025Бывший СССР

Новый глава Сухопутных войск ВСУ призвал сделать службу в армии сознательным выбором людей

Командующий СВ ВСУ Шаповалов призвал сделать службу в армии сознательным выбором
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новый командующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Геннадий Шаповалов призвал сделать службу в армии сознательным выбором граждан. Его первое обращение было опубликовано в Telegram-канале СВ ВСУ.

«Я четко понимаю, что комплектация войск, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте», — сказал новый глава сухопутных войск.

Он также подчеркнул, что главной задачей украинского командования сейчас является генерация войск, включая формирование, подготовку и доукомплектование подразделений. Кроме того, по словам офицера ВСУ, конфликт с Россией требует постоянного совершенствования и развития подготовки подразделений украинских войск к реалиям, с которыми солдаты ежедневно сталкиваются на фронте.

Шаповалов добавил, что считает необходимым внедрение в армию основанных на боевом опыте современных методик, а также развитие всех составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова на должность командующего 19 июня. Занимавший этот пост ранее Михаил Драпатый 1 июня ушел в отставку из-за конфликта с главнокомандующим украинской армией Александром Сырским.

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