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06:16, 21 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России появятся органические кокосы

Роскачество: В российских магазинах впервые появятся органические кокосы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Rahul D'silva / Shutterstock / Fotodom

В российских магазинах впервые появятся органические кокосы, сообщили в Роскачестве. Специалисты организации рассказали в беседе с «Лентой.ру», что поставщиком уникального продукта станет Китайская Народная Республика (КНР).

В Роскачестве объяснили, что для получения подтверждения статуса органического продукта важно, чтобы все этапы выращивания и фасовки соответствовали требованиям ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Специалисты отметили, что стандарт гарантирует, что продукция произведена без использования синтетических удобрений, пестицидов и ГМО.

Органический сертификат подтверждает, что выращивание продукции происходит с соблюдением природоохранных норм и методов, сохраняющих биоразнообразие почвы и экосистему в целом. Также это важный аспект для потребителей при выборе с учетом растущего спроса на натуральные и экологичные товары в России и за ее пределами

Роскачество

Также собеседники «Ленты.ру» отметили, что все производители сертифицированной органической продукции получают право маркировать свою продукцию знаком «Органик» государственного образца — белый лист на салатовом фоне.

Ранее заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев сообщил, что в ближайшие годы в России может появиться запрет на небольшие саше-пакеты из полимеров. По словам эксперта, это нужно для минимизации захоронения отходов.

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