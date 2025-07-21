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15:50, 21 июля 2025Ценности

Покалеченная в Дубае модель Ковальчук раскрыла сумму заработка на OnlyFans

Модель Ковальчук рассказала, что зарабатывала на OnlyFans около 200 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, раскрыла сумму заработка на OnlyFans. Соответствующий комментарий она дала журналистке Ксении Собчак в программе «Осторожно, Собчак» на YouTube.

В первую очередь Ковальчук призналась, что решила завести страницу на упомянутой платформе эротического контента ради дохода. «Мне в целом нравится снимать контент, но, естественно, такие страницы мне нужны были ради заработка», — рассказала Ковальчук.

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При этом она рассказала, что на OnlyFans зарабатывала около 2-3 тысяч долларов (156-234 тысячи рублей).

Ранее в июле мать покалеченной в Дубае модели рассказала о перенесенных операциях дочери. Женщина раскрыла, что Мария подверглась хирургическим вмешательствам девять раз.

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