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13:38, 21 июля 2025Ценности

Популярная телезвезда показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты

Телезвезда Мэл Николь: Лимфодренаж помогает избавиться от выпирающего живота
Мария Винар

Кадр: thescottishsun.co.uk

Телезвезда Мэл Николь из Шотландии показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Участница реалити-шоу «Остров любви» призналась, что прибегает к этому методу, когда ей надо срочно принять участие в откровенных съемках. Лимфодренаж, по ее словам, помогает избавиться от отеков, уменьшить выпирающий живот и облегчить проблемы, связанные с пищеварением.

Так, в размещенном ролике, который набрал более 1,6 миллиона просмотров, знаменитость рассказала, что наносит на живот крем и начинает его массировать сначала по часовой стрелке, а потом против. «Я всегда так делала. Например, всякий раз, когда у меня выпирал живот, и всякий раз, когда я чувствовала себя немного раздутой. Это смотрится странно, но это стоит попробовать», — отметила она.

В мае прошлого года стилистка Наташа Соломенникова назвала одежду для создания визуально тонкой талии.

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