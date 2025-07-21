Популярная телезвезда показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты

Телезвезда Мэл Николь: Лимфодренаж помогает избавиться от выпирающего живота

Телезвезда Мэл Николь из Шотландии показала способ создать визуально тонкую талию за считанные минуты. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

Участница реалити-шоу «Остров любви» призналась, что прибегает к этому методу, когда ей надо срочно принять участие в откровенных съемках. Лимфодренаж, по ее словам, помогает избавиться от отеков, уменьшить выпирающий живот и облегчить проблемы, связанные с пищеварением.

Так, в размещенном ролике, который набрал более 1,6 миллиона просмотров, знаменитость рассказала, что наносит на живот крем и начинает его массировать сначала по часовой стрелке, а потом против. «Я всегда так делала. Например, всякий раз, когда у меня выпирал живот, и всякий раз, когда я чувствовала себя немного раздутой. Это смотрится странно, но это стоит попробовать», — отметила она.

В мае прошлого года стилистка Наташа Соломенникова назвала одежду для создания визуально тонкой талии.