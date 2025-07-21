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15:26, 21 июля 2025Силовые структуры

Порноактрисы выполнили интимные желания россиян и попали в полицию

В Чувашии полиция задержала организатора порнотрансляций и семь моделей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Чувашии правоохранители накрыли вебкам-студию и задержали там восемь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, с конца 2023 года 31-летний россиянин организовал деятельность студии в съемной квартире. Он находил девушек на сайтах знакомств и далее приглашал на собеседование. Специфику работы они узнавали только при личной встрече. На работу согласились семь девушек возрастом от 18 до 20 лет. Порноактрисы проводили видеосеансы и за оплату выполняли интимные желания клиентов.

Во время обысков из квартиры изъяли видеооборудование, компьютеры, специальную одежду, записи трансляций и 250 тысяч рублей. Возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ. Организатора арестовали, а работниц отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Челябинской области полиция накрыла две вебкам-студии, где снимали контент для взрослых.

ЖЗЛ
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