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19:29, 21 июля 2025Экономика

Постсоветская страна запаслась рекордным количеством золота

Нацбанк Киргизии: Запасы золота достигли почти 320 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Things / Shutterstock / Fotodom

Национальный банк Киргизии накопил монетарного золота на рекордную сумму в 358 миллиардов сомов (около 320 миллиардов рублей). Данные этого регулятора опубликовало агентство 24.kg.

Такого результата удалось достичь за счет удвоения запасов этого металла. Как следствие, активы Нацбанка выросли на 47 процентов и составили 713,1 миллиарда сомов (636 миллиардов рублей). Подчеркивается, что золото, как и прежде, удерживает за собой основное место в структуре активов регулятора. Инвестиционный портфель в ценных бумагах теперь оценивается более чем в 67 миллиардов сомов (почти 60 миллиардов рублей).

По данным Банка России, международные резервы РФ в золоте по итогам первых шести месяцев достигли рекордных 248,7 миллиарда долларов. Экономисты отмечают, что Москва делает основной упор именно на этот металл из-за ограничений в доступе к валютным резервам, а также для защиты от инфляции.

В топ-10 стран по запасам золотых резервов Россия заняла шестое место. На первом месте расположились США, располагающие 8,1 тысячи тонн.

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