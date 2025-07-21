Появились кадры с места падения автобуса с российскими вахтовиками с 25-метровой высоты

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Якутии

В сети появились кадры с места обрушения вахтового автобуса с 25-метровой высоты c десятками вахтовиками в Нерюнгринском районе Якутии. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что автобус, упавший в обрыв, лежит колесами вверх. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек, еще 20 человек пострадали — 10 из них госпитализировали. Всего в момент ДТП в транспортном средстве находились 33 человека.

Об обрушении автобуса с 20-метровой высоты в Якутии стало известно в понедельник, 21 июля, Сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал вниз. Среди пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии.