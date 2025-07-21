Появились подробности об управлявшем автобусом с вахтовиками в Якутии водителе

Водитель автобуса в Якутии с вахтовиками семь раз привлекался за нарушения ПДД

Водитель автобуса в Якутии, в котором в результате аварии не спасли 13 вахтовиков, семь раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как выяснило издание, 29-летний россиянин водил с 2020 года. В салоне в момент смертельной аварии находились 33 человека.

Самого водителя автобуса также не удалось реанимировать.

Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту случившегося.

О трагедии в республике стало известно 21 июля. Водитель НЕФАЗа, который перевозил сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал.