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09:33, 21 июля 2025Россия

Появились подробности об управлявшем автобусом с вахтовиками в Якутии водителе

Водитель автобуса в Якутии с вахтовиками семь раз привлекался за нарушения ПДД
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

Водитель автобуса в Якутии, в котором в результате аварии не спасли 13 вахтовиков, семь раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

Как выяснило издание, 29-летний россиянин водил с 2020 года. В салоне в момент смертельной аварии находились 33 человека.

Самого водителя автобуса также не удалось реанимировать.

Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту случившегося.

О трагедии в республике стало известно 21 июля. Водитель НЕФАЗа, который перевозил сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением — автобус съехал с технологической дороги и упал.

ЖЗЛ
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